Ankaragücü - Rizespor maçında tartışılan pozisyonlar Ankaragücü'nün Rizespor'u 3-1 yenerek Türkiye Kupası'nda yoluna devam ettiği maçın son anlarından yaşanan iki pozisyon tartışma yarattı.

ensonhaber.com

Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Ankaragücü ile Rizespor karşı karşıya geldi.

Eryaman Stadyumu'ndaki maçı Ankaragücü, 3-1'lik skorla kazanarak tur atlamayı başardı.

Karşılaşmada Ankara ekibine galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Ali Kaan Güneren, 90+7. dakikada penaltıdan Tolga Ciğerci ve 90+11. dakikada yine penaltıdan Olimpiu Morutan attı. Rizespor'un tek golü 83. dakikada Mithat Pala'dan geldi.

Bu müsabakaya ise hakem Barış Sarper Saka'nın son dakikada verdiği tartışmalı kararlar damgasını vurdu.

Macheda yerde kaldı devam kararı çıktı

Önce dakikalar 89'u gösterdiğinde Ankaragücü'nün forveti Federico Macheda ceza sahası içerisinde Attila Mocsi ve Anıl Yaşar'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Saka, sarı-lacivertli oyuncuların yoğun itirazlarına rağmen oyunu devam ettirdi.

Morutan'ın pozisyonuna penaltı verildi

Bu pozisyondan 5 dakika sonra ise hakem, Ankaragücü'nün lehine penaltı verdi.

90+4. dakikada Ceza sahasında topla buluşan Olimpiu Morutan, Mithat Pala ve Halil İbrahim Pehlivan'ın arasından çıkmak isterken yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Tolga Ciğerci sağ ayağıyla sağ köşeye doğru yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Üst üste yaşanan bu iki pozisyon ise sosyal medyada tartışma yarattı. Futbolseverler, hakemin verdiği iki kararı da eleştirdi.

(Görüntüler A Spor'dan alınmıştır.)