Berabere kalan Ankaragücü ve Alanyaspor kupadan elendi
Haber Merkezi

Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında 1. Lig takımlarından Ankaragücü, Süper Lig ekibi Alanyaspor'u ağırladı.

Mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Alanyaspor'un golünü 48. dakikada Sergio Cordova atarken Ankaragücü'nün sayısını 66. dakikada Dorin Rotariu kaydetti.

KUPAYA VEDA ETTİLER

Bu sonuçla Alanyaspor, grubu 4 puanla 3. sırada tamamladı.

Ankaragücü ise 2 puanla 6. sırada kaldı.

İskenderunspor'un Fatih Karagümrük'ü 2-1, Trabzonspor'un da Rizespor'u 5-2 yenmesinin ardından Ankaragücü ve Alanyaspor kupaya veda etmiş oldu.

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Göktürk Sönmez
Editor