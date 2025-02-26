Berabere kalan Ankaragücü ve Alanyaspor kupadan elendi

Haber Merkezi
Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında 1. Lig takımlarından Ankaragücü, Süper Lig ekibi Alanyaspor'u ağırladı.
Mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Alanyaspor'un golünü 48. dakikada Sergio Cordova atarken Ankaragücü'nün sayısını 66. dakikada Dorin Rotariu kaydetti.
KUPAYA VEDA ETTİLER
Bu sonuçla Alanyaspor, grubu 4 puanla 3. sırada tamamladı.
Ankaragücü ise 2 puanla 6. sırada kaldı.
İskenderunspor'un Fatih Karagümrük'ü 2-1, Trabzonspor'un da Rizespor'u 5-2 yenmesinin ardından Ankaragücü ve Alanyaspor kupaya veda etmiş oldu.
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