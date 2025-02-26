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Türkiye Kupası



Berabere kalan Ankaragücü ve Alanyaspor kupadan elendi

Berabere kalan Ankaragücü ve Alanyaspor kupadan elendi Türkiye Kupası'nda Ankaragücü, konuk ettiği Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. İki takım da kupadan elendi.