Ankaragücü'nden Türkiye Kupası'nda müthiş seri! 12'de 12 Türkiye Kupası çeyrek finalinde konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek yarı finale yükselen Ankaragücü, kupada son üç sezonda evinde çıktığı 12 müsabakada yenilgi yüzü görmedi.

AA

Ankaragücü, Türkiye Kupası çeyrek final maçında Eryaman Stadı'nda ağırladığı son şampiyon Fenerbahçe'yi Olimpiu Morutan, Anastasios Chatzigovanis ve Garry Rodrigues'in golleriyle 3-0 yendi.

Bu sezon kupaya 3. turdan başlayan sarı-lacivertliler, sırasıyla Malatya Arguvanspor (2-0), İskenderunspor (3-1), Rizespor (3-1), 24Erzincanspor (5-1) ve Fenerbahçe'yi (3-0) eleyerek yarı finale yükseldi.

Geçen yıl da yarı finale kadar yükselen Ankaragücü, bu başarıyı 23 yıl sonra tekrarlamıştı.

12 maçtır kaybetmiyor

Ankaragücü, 2021-2022 sezonunda Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde sahasında ağırladığı Somaspor'u 2-0 ve 4. eleme turunda ise yine sahasında karşılaştığı Nazilli Belediyespor'u 3-0 yenmeyi başarmıştı.

Başkent temsilcisi, 2022-2023 sezonunda ise 23 yıl sonra gelen yarı final yolunda sahasında karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler (6-2), Tuzlaspor (2-0), Beşiktaş (1-1), Trabzonspor (3-1) ve Başakşehir'e (2-2) kaybetmedi.

Sarı-lacivertliler, aralarında Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir, Rizespor ve Fenerbahçe'nin de yer aldığı 12 maçta, 10 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

Ankaragücü, kupada en son sahasında 2020-2021 sezonunda Kocaelispor'a 2-1 yenilmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)