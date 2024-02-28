Ankaragücü'nden Türkiye Kupası'nda müthiş seri! 12'de 12

Ankaragücü, Türkiye Kupası çeyrek final maçında Eryaman Stadı'nda ağırladığı son şampiyon Fenerbahçe'yi Olimpiu Morutan, Anastasios Chatzigovanis ve Garry Rodrigues'in golleriyle 3-0 yendi.
Bu sezon kupaya 3. turdan başlayan sarı-lacivertliler, sırasıyla Malatya Arguvanspor (2-0), İskenderunspor (3-1), Rizespor (3-1), 24Erzincanspor (5-1) ve Fenerbahçe'yi (3-0) eleyerek yarı finale yükseldi.
Geçen yıl da yarı finale kadar yükselen Ankaragücü, bu başarıyı 23 yıl sonra tekrarlamıştı.
12 maçtır kaybetmiyor
Ankaragücü, 2021-2022 sezonunda Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde sahasında ağırladığı Somaspor'u 2-0 ve 4. eleme turunda ise yine sahasında karşılaştığı Nazilli Belediyespor'u 3-0 yenmeyi başarmıştı.
Başkent temsilcisi, 2022-2023 sezonunda ise 23 yıl sonra gelen yarı final yolunda sahasında karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler (6-2), Tuzlaspor (2-0), Beşiktaş (1-1), Trabzonspor (3-1) ve Başakşehir'e (2-2) kaybetmedi.
Sarı-lacivertliler, aralarında Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir, Rizespor ve Fenerbahçe'nin de yer aldığı 12 maçta, 10 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.
Ankaragücü, kupada en son sahasında 2020-2021 sezonunda Kocaelispor'a 2-1 yenilmişti.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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