Ankaragücü'nden VAR tepkisi: "Başka hakem mi kalmadı" Ankaragücü Kulübü, Beşiktaş ile oynayacakları Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı öncesi Merkez Hakem Kurulu'nun VAR atamasını eleştirdi.

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Türkiye Kupası'nda ilk maçı golsüz eşitlikle tamamlanan Ankaragücü-Beşiktaş maçının rövanşı oynanacak.

Siyah-beyazlıların ev sahipliğinde Dolmabahçe'de oynanancak müsabaka, bu akşam saat 20.30'da başlayacak.

Hakem atamasına tepki

Bu tur mücadelesi öncesinde konuk takım Ankaragücü, Merkez Hakem Kurulu'nun VAR atamasını eleştirdi.

Başkent ekibi, Beşiktaş ile oynadıkları ilk maçta AVAR olarak görev alan Onur Özütoprak'ın VAR olarak atanmasını eleştirdi.

Ankaragücü'nün açıklaması

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında tartışmalı gol iptaline karar veren VAR hakem heyetinde bulunan Onur Özütoprak'ın, Türkiye'de başka hakem kalmamış gibi yarı final ikinci maçında VAR hakemi olarak atanmasını şaşkınlıkla karşıladığımızı vurgulamak istiyoruz. Telafisi olmayacak bu kritik mücadelede daha önceki karşılaşmalarımızda yaşanan hakem hatalarının yaşanmayacağına inanmak istiyoruz.

(Görüntüler ATV'den alınmıştır.)