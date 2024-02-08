Antalyaspor - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Beşiktaş, Türkiye Kupası son 16 turunda Antalyaspor'un konuğu olacak.
Park Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.
A Spor'dan canlı yayınlanacak mücadeleyi, hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Beşiktaş'ta sakatlıklar var
Beşiktaş'ta tedavileri devam eden Svensson, Omar Colley, Vincent Aboubakar ve Salih Uçan, Antalya'da görev yapamayacak.
Siyah-beyazlı ekipte uzun süreli sakatlığı bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku da kadroda yer alamayacak.
Kupaya 5. turdan başlayan Beşiktaş, Eyüpspor'u 4-0 mağlup ederek son 16 turuna adını yazdırdı.
Bu sezonki kupa serüvenine 3. turdan başlayan Antalyaspor ise ilk maçında 52 Orduspor FK'yi 3-0'la geçti. Bir üst turda Kepezspor'u 6-1 yenen Antalyaspor, 5. turda da Pendikspor'u 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.
Muhtemel 11'ler
Antalyaspor: Leite, Erdoğan, Veysel, Bahadır, Güray, Kaluzinski, Bytyqi, Safuri, Saric, Larsson, Buksa.
Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Zaynutdinov, Emrecan, Amartey, Gedson, Ghezzal, Rashica, Rebic, Semih.
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