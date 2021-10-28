Antalyaspor - Diyarbekirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Antalyaspor - Diyarbekirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında heyecan devam ederken, Antalyaspor - Diyarbekirspor karşılaşması ekrana gelecek. Peki, Antalyaspor - Diyarbekirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında heyecan hız kesmeden devam ederken, karşılaşmalar ise göz dolduruyor.

Türkiye Kupası'nda bir üst tura çıkmak isteyen ve kupayı kazanmak için uğraşan takımlar, kıran kırana bir mücadele sergiliyor.

Futbolseverler maçları kaçırmak istemezken, Antalyaspor - Diyarbekirspor karşılaşması ekrana gelecek.

Süper Lig'de geçen yıla oranla düşük bir grafik çizen Antalyaspor, Türkiye Kupası maçlarında iyi bir performans sergilemek istiyor.

Bu karşılaşmayı izlemek isteyen futbol tutkunları, maçın zaman ve saat bilgisine ilişkin araştırma yapıyor.

Futbolseverler, "Antalyaspor - Diyarbekirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Antalyaspor - Diyarbekirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

ANTALYASPOR-DİYARBEKİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Diyarbekirspor maçı 28 Ekim Perşembe günü yani bugün ekranda olacak. Bu heyecanlı müsabaka saat 18:00'de başlayacak.

Karşılaşma A Spor'dan naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.