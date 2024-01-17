Antalyaspor, geriye düştüğü maçta Pendikspor'u eledi Antalyaspor, 1-0 geriye düştüğü maçta sahasında Pendikspor'u 2-1'lik skorla mağlup ederek Türkiye Kupası'nda son 16'ya yükseldi.

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Türkiye Kupası'nın 5. tur maçı, Süper Lig ekiplerinin düellosuna sahne oldu. Sergen Yalçın'ın ekibi Antalyaspor ile Ivo Vieira'nın çalıştırdığı Pendikspor karşı karşıya geldi.

Antalya Stadı'nda oynanan müsabakada ev sahibi ekip Antalyaspor, 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Pendikspor, ilk yarıyı önde bitirdi

Karşılaşmanın 32. dakikadasında sahne alan Umut Nayir, Pendikspor ile ilk maçında golünü atarak takımını öne geçirdi.

Antalyaspor geri döndü ve tur atladı

İkinci yarıya etkili başlayan Antalyaspor, 49. dakikada Ufuk Akyol'un attığı golle skora dengeyi getirdi.

Karşılaşmada son sözü Antalyaspor söyledi. Dakika 58'de topu ağlara gönderen Sander van de Streek, takımına galibiyeti getirdi.

Bu skorla birlikte Antalyaspor bir üst tura çıkan ekip oldu. Pendikspor ise kupaya veda etti.

Umut'tan harika vole golü

Bu maça ise geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'den sezon sonuna kadar Pendikspor'a kiralanan Umut Nayir'in ilk yarıda attığı gol damgasını vurdu.

Dakikalar 32'yi gösterdiğinde takım kaptanı Erdem Özgenç'in yaptığı ortaya Umut Nayir, gelişine bir vole vuruşu yaptı.

Umut, yaptığı bu şık vuruşla kaleci Ataberk Dadakdeniz'i geçmeyi başarırken kaydedilen gol sosyal medyada büyük bir beğeni topladı.

(Görüntüler A Spor'dan alınmıştır.)