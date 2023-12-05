Antalyaspor, Kepez Spor karşısında farklı turladı! Türkiye Kupası'nın 4. Tur maçında Antalyaspor evinde Kepez Spor'u 6-1'lik skorla mağlup ederek adını son 32 turuna yazdırdı.

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Türkiye Kupası'nda Antalya derbisi heyecanı yaşandı.

4. Tur mücadelesinde Nuri Şahin yönetimindeki Süper Lig takımı Antalyaspor ile Çağdaş Çavuş'un çalıştırdığı 3. Lig'de yer alan Kepez Spor karşı karşıya geldi.

Antalya Stadı'nda oynanan ve 7 gole sahne olan müsabakada kazanan 6-1'lik skorla Antalyaspor oldu.

Antalyaspor farklı kazandı

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Gerrit Holtmann, 43. dakikada Sander van de Streek, 64. dakikada Sam Larsson, 72 ve 82. dakikada Britt Assombalonga ve 86. dakikada Bahadır Öztürk kaydetti.

Antalya Kepezspor'un tek golünü ise 45+2. dakikada Ozan Can Dursun kaydetti.

Ayrıca Antalya Kepezspor'da, Serkan Özen 63. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart yedi ve maçta atıldı.

Bu sonuçla birlikte Antalyaspor, adını bir üst tura yazdırdı. Kepez Spor kupaya veda etti.