Antalyaspor kupada Kocaelispor'u 3 golle geçti

Türkiye Kupası D Grubu ilk hafta maçında Antalyaspor, Kocaelispor'u ağırladı.
9. dakikada Antalyaspor öne geçti. Emrecan Uzunhan'ın orta sahadan savunmanın arkasına uzun pasında araya giren Mehmet Yılmaz kafayla kaleci Harun Tekin'e geri pas vermek isterken meşin yuvarlak ağlara gitti.
18. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Townsend'in sağ kanattan ortasında Samudio arka direk önünde kafayla topu filelere gönderdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Akdeniz ekibinin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
ANTALYASPOR GALİBİYETLE BAŞLADI
69. dakikada Antalyaspor farkı 3'e çıkardı. Townsend'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta barajdan seken topu ceza sahasında önünde bulan Bahadır Öztürk'ün şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.
90+1. dakikada konuk takım golü buldu. Oğulcan Çağlayan'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Marcao'nun ceza alanına girer girmez sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Abdullah Yiğiter'in solundan ağlara gitti.
Antalyaspor mücadeleyi 3-1'lik skorla kazanmayı başardı.
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