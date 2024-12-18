Antalyaspor, Muş Spor'u penaltılarda eledi

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Türkiye Kupası 5. tur maçında TFF 3. Lig ekibi Muş Spor ile Süper Lig takımı Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Muş Şehir Stadı'nda oynanan mücadelenin normal süresi 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Mücadelenin normal süresinde Muş Spor'un golünü 45. dakikada Efe Karaoğlu kaydetti. Antalyaspor'un golü ise Abdurrahim Dursun'dan geldi.

ANTALYASPOR, GRUPLARA KALDI

90 dakikası ve uzatma dakikaları 1-1 biten maçta penaltı atışlarını Antalyaspor 4-3 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Antalyaspor, eleme turunu geçti ve adını lig aşamasına yazdırdı. Muş Spor ise turnuvaya veda etti.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Türkiye Kupası'nda grup aşaması müsabakalarının kura çekimi 20 Aralık Cuma günü saat 14.30'da çekilecek.