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    Antalyaspor, üç golle turladı

    Türkiye Kupası 4. tur maçında sahasında Pendikspor'u ağırlayan Antalyaspor, rakibini 3-0 yenerek 5. tura yükseldi.
    • 09.11.2022 - 19:16
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    Antalyaspor, üç golle turladı

    Türkiye Kupası 4. tur maçında Antalyaspor, sahasında Pendikspor ile karşı karşıya geldi.

    Antalyaspor'un ev sahipliğinde oynanan maçı Akdeniz ekibi 3-0 kazandı.

    Soner ve Luiz Adriano'nun golleri turu getirdi

    Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 9 ve 33. dakikalarda Luiz Adriano ve 45+1. dakikada Soner Aydoğdu kaydetti.

    Maçta Luiz Adriano, iki golün yanı sıra Soner Aydoğdu'nun attığı golde de asist yaparak maçta yıldızlaştı.

    Antalyaspor, üç golle turladı #1

    Antalyaspor üst tura yükseldi

    Alınan bu sonucun ardından Antalyaspor adını Türkiye Kupası'nda bir üst tura yazdırdı. Kupada kura çekimi 10 Kasım Cuma günü gerçekleştirilecek.

    Antalyaspor, üç golle turladı #2

    Antalyaspor, üç golle turladı #3

    Antalyaspor, üç golle turladı #4


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