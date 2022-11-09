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Antalyaspor, üç golle turladı
Türkiye Kupası 4. tur maçında sahasında Pendikspor'u ağırlayan Antalyaspor, rakibini 3-0 yenerek 5. tura yükseldi.
- 09.11.2022 - 19:16
Türkiye Kupası 4. tur maçında Antalyaspor, sahasında Pendikspor ile karşı karşıya geldi.
Antalyaspor'un ev sahipliğinde oynanan maçı Akdeniz ekibi 3-0 kazandı.
Soner ve Luiz Adriano'nun golleri turu getirdi
Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 9 ve 33. dakikalarda Luiz Adriano ve 45+1. dakikada Soner Aydoğdu kaydetti.
Maçta Luiz Adriano, iki golün yanı sıra Soner Aydoğdu'nun attığı golde de asist yaparak maçta yıldızlaştı.
Antalyaspor üst tura yükseldi
Alınan bu sonucun ardından Antalyaspor adını Türkiye Kupası'nda bir üst tura yazdırdı. Kupada kura çekimi 10 Kasım Cuma günü gerçekleştirilecek.