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    Assambalonga yıldızlaştı, Adana Demirspor tur atladı

    Türkiye Kupası 4. tur maçında sahasında Nazilli Belediyespor'u ağırlayan Adana Demirspor, rakibini 4-3 yenerek 5. tura yükseldi. Adana ekibinde Assambalonga, 4 gol atarak maça damga vurdu.
    • 08.11.2022 - 21:27
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    Assambalonga yıldızlaştı, Adana Demirspor tur atladı

    Türkiye Kupası 4. Tur maçında Adana Demirspor ile Nazilli Belediyespor karşı karşıya geldi. Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Adana Demirspor 4-3'lük skorla kazandı.

    Assambalonga 4 gol attı

    Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 15, 29, 51 ve 90+6. dakikalarda penaltıdan Britt Assambalonga kaydetti.

    Nazilli'nin golleri ise 13'te Berkay, 34'te Şükrü Kaan ve 63'te Furkan'dan geldi.

    Assambalonga yıldızlaştı, Adana Demirspor tur atladı #1

    Adana Demirspor son 32 turuna kaldı

    Bu sonuçla birlikte Adana Demirspor, kupada adını son 32 takım arasına yazdırmayı başardı.

    Adana Demirspor, Dünya Kupası arası öncesi Alanyaspor'a deplasmanda konuk olacak.

    Assambalonga yıldızlaştı, Adana Demirspor tur atladı #2

    Assambalonga yıldızlaştı, Adana Demirspor tur atladı #3

    Assambalonga yıldızlaştı, Adana Demirspor tur atladı #4


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