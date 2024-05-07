Atakan Çankaya: Edilen küfürler ahlak dışı Ankaragücü forması giyen Atakan Çankaya, Beşiktaş mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Türkiye Kupası yarı finalinde 0-0 biten ilk maçın rövanşında konuk ettiği Ankaragücü'nü 1-0 yenen Beşiktaş finale yükseldi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Atakan Çankaya, "Uzun süredir Süper Lig'de oynuyorum, Beşiktaş'a karşı çok maça çıktım. Galiba birilerini üzmüşüz ki bu tepkilerle karşılaşıyoruz" dedi.

"Edilen küfürler ahlak dışı"

Açıklamalarına devam eden Çankaya, "Kimseye bir kinim, öfkem yok. Edilen küfürler ahlak dışı. Kolay şeyler değil ama yapacak bir şey yok. Beni sevenler de var, sevmeyenler de olacak. Bugünleri unutup önümüzdeki 3 maçta ligi en iyi bitirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.