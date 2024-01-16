Bandırmaspor, Kasımpaşa'yı kupanın dışına itti

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Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Sami Uğurlu'nun çalıştırdığı Süper Lig takımı Kasımpaşa ile Hüseyin Eroğlu yönetimindeki 1. Lig ekibi Bandırmaspor karşı karşıya geldi.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabakayı konuk ekip Bandırmaspor 1-0'lık skorla kazandı.
Balıkesir temsilcisine galibiyeti getiren golü 40. dakikada Metehan Mimaroğlu kaydetti.
Kasımpaşa, turnuvaya veda etti
Bu sonuçla birlikte Süper Lig ekibi Kasımpaşa kupaya veda ederken, 1. Lig ekibi Bandırmaspor kupada son 16 turuna yükselmiş oldu.
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