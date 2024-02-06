Bandırmaspor maçında oyundan alınan Wilfried Zaha, tepki gösterdi Galatasaray'ın Bandırmaspor'u 4-2 yenerek adını çeyrek finale yazdırdığı Türkiye Kupası maçının son dakikalarında oyun kenarına alınan Wilfried Zaha, teknik ekip ve Okan Buruk'a tepkide bulundu.

ensonhaber.com

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Wilfried Zaha, Bandırmaspor maçında oyundan alındıktan sonra Okan Buruk ile bir diyalog yaşadı.

Maçın 87. dakikasından oyundan alınan ve yerini Gökdeniz Gürpüz'e bırakan Fildişi Sahilli oyuncu, önce yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu, daha sonra ise teknik direktör Okan Buruk ile neden oyundan alındığı hakkında bir görüşme yaptı.

Okan Buruk'a "Neden ben değiştirildim?" sorusunu soran Zaha, Buruk'un kendisiyle konuşması sonrası yedek kulübesine oturdu.

(Görüntüler A Spor'dan alınmıştır.)