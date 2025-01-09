Bartuğ Elmaz, golle tanıştı

İHA

Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti.

Bu sezon ilk kez 11'de başlayan Bartuğ, 45+1. dakikada topu filelere göndererek takımının 3. golünü kaydetti.

İLK KEZ GOL SEVİNCİ YAŞIDI

Bu sezon ligde Adana Demirspor ve Sivasspor ile UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri Lille maçında süre alan Bartuğ, Türkiye Türkiye Kupası ilk hafta maçında forma giydi.

Fenerbahçe'de 2. sezonunu geçiren Bartuğ, sarı-lacivertli formayla ilk kez gol sevinci yaşadı. Bartuğ, geçtiğimiz sezonun 2. yarısında Sivasspor'a kiralık olarak oynadı.

21 yaşındaki orta saha Kasımpaşa karşısında 90 dakika sahada kaldı.