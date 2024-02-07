Başakşehir, Hatayspor'u penaltılarla saf dışı bıraktı

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Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.
Süper Lig ekiplerinin düellosunda Çağdaş Atan'ın takımı Başakşehir ile Volkan Demirel'in öğrencileri Hatayspor karşı karşıya geldi.
Hatayspor, kupaya veda etti
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 sona ererken maç uzatmalara kaldı.
Uzatma sonucunda eşitlik bozulmadı ve mücadele seri penaltı atışlarına gitti.
Penaltılarda rakibi Hatayspor'a 3-2'lik üstünlük kuran Başakşehir, rakibini mağlup etmeyi başardı.
Başakşehir, rakibini bekliyor
Başakşehir'in normal süredeki golünü 23. dakikada Philippe Keny, Hatayspor'un golünü 58. dakikada Chandrel Massanga kaydetti.
Başakşehir'in çeyrek finaldeki rakibi 12 Şubat'ta yapılacak kura çekiminde belli olacak.
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