Başakşehir, Türkiye Kupası'nda Boluspor'u saf dışı bıraktı

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Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde, Çağdaş Atan yönetimindeki Süper Lig takımı Başakşehir ile Yalçın Koşukavak'ın çalıştırdığı 1. Lig ekibi Boluspor karşı karşıya geldi.
Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi takım Başakşehir, 1-0'lık skorla kazandı.
Başakşehir son 16'da
Başakşehir'e turu getiren golü, 19. dakikada Philppe Keny kaydetti.
Bu galibiyetle birlikte Başakşehir adını son 16 turuna yazdırırken, Boluspor kupaya veda etti.
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