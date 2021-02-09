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Başakşehir Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eledi
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir, Fenerbahçe'yi uzatmalarda mağlup ederek yarı finale yükseldi.
- Haber Merkezi
- 09.02.2021 - 23:28
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Başakşehir, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye konuk oldu.
İlk yarıda Başakşehir, Fernandes'in 42. dakikadaki golüyle öne geçerken, 45. dakikada Lemos'un gördüğü kırmızı kartla Fenerbahçe 10 kişi kaldı.
İkinci yarıda ev sahibi ekip, 72. dakikada Valencia'nın skora denge getirdiği karşılaşmada uzatma devrelerine gidildi.
BAŞAKŞEHİR UZATMALARDA YİNE ÖNE GEÇTİ
İlk uzatma devresinde Glubrandsen, 96. dakikada Başakşehir'i yeniden öne geçirdi.
İLK YARI FİNALİST BAŞAKŞEHİR
Karşılaşmada başka gol olmayınca Başakşehir, Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek kupada ilk yarı finalist oldu.