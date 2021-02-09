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    Başakşehir Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eledi

    Başakşehir Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eledi

    Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir, Fenerbahçe'yi uzatmalarda mağlup ederek yarı finale yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 09.02.2021 - 23:28
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    Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Başakşehir, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye konuk oldu.

    İlk yarıda Başakşehir, Fernandes'in 42. dakikadaki golüyle öne geçerken, 45. dakikada Lemos'un gördüğü kırmızı kartla Fenerbahçe 10 kişi kaldı.

    İkinci yarıda ev sahibi ekip, 72. dakikada Valencia'nın skora denge getirdiği karşılaşmada uzatma devrelerine gidildi.

    Başakşehir Türkiye Kupası nda Fenerbahçe yi eledi #1

    BAŞAKŞEHİR UZATMALARDA YİNE ÖNE GEÇTİ

    İlk uzatma devresinde Glubrandsen, 96. dakikada Başakşehir'i yeniden öne geçirdi.

    Başakşehir Türkiye Kupası nda Fenerbahçe yi eledi #2

    İLK YARI FİNALİST BAŞAKŞEHİR

    Karşılaşmada başka gol olmayınca Başakşehir, Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek kupada ilk yarı finalist oldu.

    Başakşehir Türkiye Kupası nda Fenerbahçe yi eledi #3

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