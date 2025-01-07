Başakşehir, Türkiye Kupası’nda Galatasaray’a yenilmiyor

Başakşehir, Türkiye Kupası C Grubu ilk haftasında yarın saat 20.30’da deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.
Turuncu-lacivertliler, Türkiye Kupası’nda daha önce sarı-kırmızılılarla oynadığı 2 maçta da sahadan galibiyetle ayrıldı.
İKİ KEZ KARŞILAŞTILAR
Başakşehir ile Galatasaray, ilk olarak 2016-2017 sezonunda son 16 turunda karşılaşmış ve turuncu-lacivertli takım, sahasında 2-1’lik skorla galip ayrılmıştı.
Başakşehir, 2022-2023 sezonunda ise çeyrek finalde eşleştiği sarı-kırmızılıları deplasmanda 3-2 mağlup ederek tur atlamayı başardı.
AVRUPA İÇİN HEDEF TÜRKİYE KUPASI
Başakşehir, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılabilmek için Türkiye Kupası’nı kazanmayı hedefliyor.
Kupada daha önce 2 kez final oynayan İstanbul ekibi, 2016-2017 sezonunda Konyaspor’a, 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe’ye kaybetti.
Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir, 2019-2020 sezonunda elde ettiği Süper Lig şampiyonluğunun ardından Türkiye Kupası’nı da kazanarak Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor’un ardından bu iki kupayı müzesine götüren 6. takım olmak istiyor.
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