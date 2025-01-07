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Türkiye Kupası



Başakşehir, Türkiye Kupası’nda Galatasaray’a yenilmiyor

Başakşehir, Türkiye Kupası’nda Galatasaray’a yenilmiyor Başakşehir, Türkiye Kupası’nda daha önce Galatasaray ile oynadığı 2 maçtan da galip ayrılan taraf oldu. Turuncu-lacivertliler, yarın da sarı-kırmızılıları mağlup ederek hem bu seriyi sürdürmek hem de grup aşamasına iyi bir başlangıç yapmak istiyor.