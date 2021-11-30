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    Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası'nda Bodrumspor'a elendi

    Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası'nda Bodrumspor'a elendi

    Penaltılarda Başakşehir'e 3-1 üstünlük kuran Bodrumspor, 5. tura yükseldi.
    • AA
    • 30.11.2021 - 23:41
    • Güncelleme : 30.11.2021 - 23:46
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    Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda TFF 2. Lig ekibi Bodrumspor, 90 dakikası ve uzatmaları 1-1 sona eren mücadelede, penaltılar atışlarında Medipol Başakşehir'e 3-1 üstünlük kurarak, adını 5. tura yazdırdı.

    BAŞAKŞEHİR, KUTUCU İLE ÖNE GEÇTİ

    24. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Lima'dan aldığı pasla Bodrumspor yarı sahasının ortalarında topla buluşan Ahmed Kutucu, yaklaşık 25 metreden sert vurdu, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-0.

    Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası nda Bodrumspor a elendi #1

    BORDUM, MEDENİ İLE EŞİTLİĞİ SAĞLADI

    44. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Yekta'nın ara pasıyla Medipol Başakşehir ceza sahada topa buluşan Medeni, sağ çaprazdan sert vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-1.

    Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası nda Bodrumspor a elendi #2

    PENALTILARDA BODRUMSPOR KAZANDI

    Karşılaşmanın 90 dakikası ve uzatmaları 1-1 berabere sona erdi.

    Bodrumspor, Medipol Başakşehir'e penaltılarda 3-1 üstünlük kurarak, 5. tura yükseldi.

    Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası nda Bodrumspor a elendi #3

    Medipol Başakşehir'de Edin Visca, Danijel Aleksic ve Alexandru Epureanu penaltı atışından yararlanamadı, Lucas Lima ise atışı gole çevirdi.

    Bodrumspor'da ise Sergen Yatağan, Süleyman Güneş ve İmeri penaltı atışını gole çevirirken, Apti Mert Çayir penaltı atışından yararlanamadı.

    Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası nda Bodrumspor a elendi #4

    Medipol Başakşehir: 1 - Bodrumspor: 1

    Stat: Başakşehir Fatih Terim

    Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Salih Mazlum, Erkan Akbulut

    Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Şener Özbayraklı (Dk. 60 Caiçara), Ponck, Ravil Tagir (Dk. 46 Epureanu), Lima, Berkay Özcan, Aleksic, Deniz Türüç (Dk. 60 Visca), Ahmed Kutucu (Dk. 95 Metin Emre Karaal), Emre Kaplan (Dk. 46 Ndayishimiye), Atabey Çiçek (Dk. 82 Okaka)

    Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası nda Bodrumspor a elendi #5

    Bodrumspor: Egemen Gençalp, Ali Eren İyican (Dk. 77 Cenk Şen), Muhammet Aran, Erkan Değişmez (Dk. 84 Sergen Yatağan), Adem Metin Türk (Dk. 77 Süleyman Güneş), Yekta Kurtuluş (Dk. 67 Apti Mert Çayir), Celal Dumanlı, Medeni Bingöl (Dk. 91 İmeri), İsmail Tarım, Halil İbrahim Sevinç, Harun Kavaklıdere (Dk. 67 Oğuzhan Doğan)

    Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası nda Bodrumspor a elendi #6

    Goller: Dk. 24 Ahmed Kutucu (Medipol Başakşehir), Dk. 44 Medeni Bingöl (Bodrumspor)

    Kırmızı kart: Dk. 97 Ndayishimiye (Medipol Başakşehir)

    Sarı kartlar: Dk. 96 Metin Emre Karaal, Dk. 98 Muhammed Şengezer (Medipol Başakşehir), Dk. 97 Apti Mert Çayir, Dk. 104 İsmail Tarım, Dk. 105+1 Oğuzhan Doğan (Bodrumspor)

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