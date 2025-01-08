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Türkiye Kupası



Başakşehir'in Galatasaray maçında penaltı beklentisi!

Başakşehir'in Galatasaray maçında penaltı beklentisi! Başakşehir, kupada Galatasaray ile oynadığı maçta bir pozisyonda penaltı bekledi. Hakem ise oyunu sürdürdü.