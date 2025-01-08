Başakşehir'in Galatasaray maçında penaltı beklentisi!

Haber Merkezi
Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta mücadelesinde Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ilk yarısında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
BAŞAKŞEHİR, PENALTI BEKLEDİ
Karşılaşmanın 29. dakikasında ceza sahasında Miguel Crespo ile Abdülkerim Bardakcı arasında yaşanan pozisyon sonrası Başakşehirli oyuncular hakem Ali Şansalan'a baktı ve penaltı bekledi.
Hakem Ali Şansalan, oyunun devam etmesini istedi.
(Görüntüler ATV'den alınmıştır.)
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