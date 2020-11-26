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    Batuhan Karadeniz hat-trick yaptı

    Batuhan Karadeniz hat-trick yaptı

    Batuhan Karadeniz, Kayserispor-Hekimoğlu Trabzon maçında 34 dakikada 3 gol attı.
    • Haber Merkezi
    • 26.11.2020 - 17:58
    • Güncelleme : 26.11.2020 - 18:01
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    Türkiye Kupası 4. tur maçında Kayserispor ile Hekimoğlu Trabzon takımları karşı karşıya geldi.

    İlk yarıyı 3-1 önde kapatan konuk ekipte Batuhan Karadeniz attığı gollerle yıldızlaştı.

    34 DAKİKADA HAT-TRİCK

    Eski Beşiktaşlı golcü, 10, 25 ve 34. dakikalarda kaydettiği gollerle hat-trick yaptı.

    Batuhan Karadeniz hat-trick yaptı #1

    Batuhan Karadeniz hat-trick yaptı #2

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