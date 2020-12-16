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- Batuhan Kör'den Göztepe'ye 4 gol
Batuhan Kör'den Göztepe'ye 4 gol
- Haber Merkezi
- 16.12.2020 - 09:45
- Güncelleme : 16.12.2020 - 10:19
Süper Lig'in 5. şampiyonu olan Bursaspor bir süredir yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle önce 1. Lig'e düşmüş ardından da transfer yasağı nedeniyle gençlerle oynamaya mecbur kalmıştı.
Bu zorunlu durum yeşil-beyazlıları adeta hayata yeniden döndürdü. Ali Akman, Burak Kapacak ve Çağatay Yılmaz gibi gençlerin ardından Batuhan Kör de son dönemdeki yükselişiyle Türk futbolunun umut vadeden oyuncuları arasında yerini aldı.
GÖZTEPE'YE 4 GOL BİRDEN
Süper Lig ekibi Göztepe'ye Türkiye Kupası 5. tur maçında 4 gol birden atan Batuhan, ligde de son dönemlerde skora katkısıyla dikkat çekiyor.
Türkiye Kupası'nda güçlü rakibinin savunmasına karşı oldukça iyi işler çıkartan Batuhan, 120+3'te attığı golle de takımına son 16 turunu getirmeyi başardı. Sahadan 5-4 galibiyetle ayrılan yeşil-beyazlılarda 19 yaşındaki futbolcunun performansı da tüm taraftarları sevindirdi.
Bu sezon toplamda 15 maça çıkan Batuhan, 9 gol atmayı başardı. Bu gollerin büyük bir çoğunluğunun son haftalarda gelmesi de genç futbolcunun performans artışının kanıtlarından biri olarak gösteriliyor.