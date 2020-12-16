Batuhan Kör'den Göztepe'ye 4 gol

Türkiye Kupası'nda Göztepe ile Bursaspor maçında adeta gol düellosu yaşandı. Nefes kesen mücadeleye 19 yaşındaki futbolcu Batuhan Kör'ün attığı 4 gol damga vurdu.

Süper Lig'in 5. şampiyonu olan Bursaspor bir süredir yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle önce 1. Lig'e düşmüş ardından da transfer yasağı nedeniyle gençlerle oynamaya mecbur kalmıştı.

Bu zorunlu durum yeşil-beyazlıları adeta hayata yeniden döndürdü. Ali Akman, Burak Kapacak ve Çağatay Yılmaz gibi gençlerin ardından Batuhan Kör de son dönemdeki yükselişiyle Türk futbolunun umut vadeden oyuncuları arasında yerini aldı.

GÖZTEPE'YE 4 GOL BİRDEN

Süper Lig ekibi Göztepe'ye Türkiye Kupası 5. tur maçında 4 gol birden atan Batuhan, ligde de son dönemlerde skora katkısıyla dikkat çekiyor.

Türkiye Kupası'nda güçlü rakibinin savunmasına karşı oldukça iyi işler çıkartan Batuhan, 120+3'te attığı golle de takımına son 16 turunu getirmeyi başardı. Sahadan 5-4 galibiyetle ayrılan yeşil-beyazlılarda 19 yaşındaki futbolcunun performansı da tüm taraftarları sevindirdi.

Bu sezon toplamda 15 maça çıkan Batuhan, 9 gol atmayı başardı. Bu gollerin büyük bir çoğunluğunun son haftalarda gelmesi de genç futbolcunun performans artışının kanıtlarından biri olarak gösteriliyor.