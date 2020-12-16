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Belhanda topu Emre Akbaba'nın elinden aldı

Belhanda topu Emre Akbaba'nın elinden aldı

Belhanda'nın, Darıca Gençlerbirliği maçında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Emre Akbaba'ya atış için izin vermemesi, krize neden oldu.