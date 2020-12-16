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    Belhanda topu Emre Akbaba'nın elinden aldı

    Belhanda topu Emre Akbaba'nın elinden aldı

    Belhanda'nın, Darıca Gençlerbirliği maçında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Emre Akbaba'ya atış için izin vermemesi, krize neden oldu.
    • Haber Merkezi
    • 16.12.2020 - 08:56
    • Güncelleme : 16.12.2020 - 09:00
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    Türkiye Kupası 5. tur maçında Galatasaray sahasında Darıca Gençlerbirliği'ni konuk etti.

    Belhanda'nın penaltıdan attığı golle rakibini 1-0 yenen sarı-kırmızılılar, adını son 16'ya yazdırdı.

    Belhanda topu Emre Akbaba nın elinden aldı #1

    FRİKİK KAVGASI

    Karşılaşmanın 70. dakikasında kazanılan serbest vuruş öncesi ilginç bir tartışma yaşandı.

    Atışı kullanmak için topu alan Emre Akbaba'ya izin vermeyen Belhanda, meşin yuvarlağı takım arkadaşının elinden aldı. Faslı futbolcunun bu harekete kameralara yansıdı.

    Etebo, ikili arasında yaşanan tartışmanın büyümesine önlerken, Belhanda'nın şutunda top auta çıktı. Akbaba'nın dışarı giden top sonrası sitem ettiği görüldü.

    Belhanda topu Emre Akbaba nın elinden aldı #2

    Belhanda topu Emre Akbaba nın elinden aldı #3

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