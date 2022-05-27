Berna Gözbaşı: Bu tür finaller Kayserispor için başlangıç

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Sivasspor'u kupa başarısı nedeniyler kutlarken, kulüp olarak bu finalleri ve başarıları görmeye devam edeceklerini belirtti.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Kayserispor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaştığı Sivasspor’a 3-2 mağlup oldu.

"Kayserispor için bir başlangıç"

İHA'nın aktardığına göre; maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı,şu ifadeleri kullandı:

"Ben öncelikle, sadece Kayseri’den değil dünyanın dört bir yanından gelen bütün taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Gönül isterdi ki onlar buraya kadar gelmişken kupayla taçlandıralım. Çok gergin bir final maçı oldu. Tam bir final maçıydı. Biz kazanamadık, kazanan Sivasspor’u tebrik ediyorum. Bu bizim için son final değil. Aslında Kayserispor için bir başlangıç. Yapmış olduğumuz çalışmalarla biz hep daha fazla finaller ve başarılar göstermek istiyoruz. Ülkemizde de futbol ikliminin buna çok ihtiyacı var. Futbol ikliminin değişmesi lazım. Ben ilk günden beri bunu yapmaya çalışıyorum. Bugün Sivasspor tribünlerinden dahi alkış almamız, bizim de kupayı kazandıktan sonra onları alkışlamamız da gayretlerimizin bir sonucuydu. Bambaşka bir Kayserispor oluşturma derdindeyiz. Bununla da Türkiye’de negatifleşen futbol ikliminin pozitife çevirmek için gayret içindeyiz. Ben tekrardan Türkiye Kupası şampiyonu olan Sivasspor’u tebrik ediyorum. Biz de çalışmalara devam edeceğiz. İnşallah bu tür finalleri ve başarıları görmeye devam edeceğiz."





"Sivasspor camiasını kutluyorum"

Çok zorlu rakipleri geçerek geldiklerini hatırlatan Gözbaşı, "Her geçtiğimiz rakipten de alkış aldık. Fakat bugün finaldi, gergin de bir finaldi. Sonuçta rakibimiz kazandı. Biz en başından beri Mecnun Başkan’la ile Anadolu futbolunun başarısı olduğunu, kaybedenin kazananı tebrik edeceğini konuşmuştuk. Ben de bugün bunu gerçekleştiriyorum. Sivasspor camiasını kutluyorum" şeklinde konuştu.

"Bu tür heyecan ve sevinçleri daha çok yaşayacağız"

Kayseri şehrinin ve Kayserispor taraftarının bu tür heyecanları daha çok yaşayacağını ifade eden Başkan Gözbaşı, "Ben yarı final ikinci maçına giderken bu şehrin, bu sevinçleri yaşamaya çok ihtiyacı var demiştim. Nitekim yarı finali de geçmiştik. Şehirde oluşan bu olumlu hava, bu heyecanı yaşattığımız için çok mutluyum. Bundan sonra da bu bütünlükle, yapacağımız çalışmalarla bu tür heyecan ve sevinçleri daha çok yaşayacağımıza inanıyorum. Hem taraftarımız hem de şehrimiz bunu hak ediyor" diyerek sözlerini tamamladı.