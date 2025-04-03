Beşiktaş 10 kişi! Tayyip Talha Sanuç kırmızı kart gördü

Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Beşiktaş ile Göztepe karşı karşıya geldi.
Dolmabahçe'de oynanan müsabakanın ilk yarısında ev sahibi takım Beşiktaş, 10 kişi kaldı.
POZİSYON NASIL GELİŞTİ?
Dakikalar 35'i gösterdiğinde Göztepe'de kaleci Arda Özçimen'in gönderdiği uzun topu rakip yarı alanının ortalarında Romulo kafayla indirdi.
Bu topu ceza yayı üzerinde önüne almak isteyen Juan, Tayyip Talha Sanuç tarafından formasından çekilerek düşürüldü.
Hakem Atilla Karaoğlan bu pozisyonda bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle Tayyip Talha'yı doğrudan kırmızı kartla oyun alanı dışına gönderdi.
GÖZTEPE GOLÜ BULDU
38 dakikada ise Göztepe'nin kullandığı serbest vuruşta Romulo sağ ayağının içiyle Ersin Destanoğlu'nun kapattığı sol köşeye yerden sert vurdu.
Yan direğin içine çarpan top, ağlarla buluştu.
(Görüntüler ATV'den alınmıştır.)
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