- Haberler
- Türkiye Kupası Haberleri
- Beşiktaş-Antalyaspor finalinin hakemi
Beşiktaş-Antalyaspor finalinin hakemi
Beşiktaş ile Antalyaspor arasındaki Türkiye Kupası final maçını Ali Palabıyık yönetecek.
- Haber Merkezi
- 17.05.2021 - 14:03
- Güncelleme : 17.05.2021 - 14:59
Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak 59. Türkiye Kupası final maçında Ali Palabıyık düdük çalacak.
FİNALDE DÜDÜK ALİ PALABIYIK'TA
TFF'den yapılan açıklamaya göre Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda 18 Mayıs 2021 Salı günü saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı, Ali Palabıyık yönetecek.
Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yaparken, karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ali Şansalan olacak.