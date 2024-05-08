Beşiktaş cephesinden final yorumu: Kupayı alacağımıza inanıyoruz Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta, Türkiye Kupası'ndaki Ankaragücü galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

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AA & Ensonhaber

Türkiye Kupası yarı finalinde 0-0 biten ilk maçın rövanşında konuk ettiği Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ederek finale yükselen Beşiktaş'ta teknik sorumlu Halim Okta, kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Okta, "Finalde de kupayı alacağımıza inanıyoruz. İlk yarının çoğu bölümünde oldukça iyi oynadık. Uzun süreli sakatlıklar ve sakatlıktan çıkan oyuncuları oynatıyoruz. Konsantrasyon eksikliği oluyor, o anlarda bazı hatalar yapıyoruz. Maçın kontrolü bizdeydi. Bize göre hak ederek kazandığımız bir maç oldu" diye konuştu.

Okta, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın soyunma odasına gelmesinin motivasyon açısından her zaman değerli olduğunu da sözlerine ekledi.