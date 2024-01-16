Beşiktaş - Eyüpspor maçının ilk 11'leri

Beşiktaş, Türkiye Kupası 5. turunda Eyüpspor'u konuk ediyor.
Dolmabahçe'de oynanan karşılaşma, saat 21.00'de başladı ve A Spor ekranlarından yayınlanıyor. Mücadeleyi hakem Murat Erdoğan yönetiyor.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanacak takım, son 16 turuna yükselecek.
Siyah-beyazlı takım, 10 kez müzesine götürdüğü Türkiye Kupası'nda bu sezon 5. turdan itibaren mücadele edecek. 1. Lig ekibi Eyüpspor ise 4. turda Ankara Demirspor'u 3-1 yenerek tur atlamıştı.
Beşiktaş, yeni teknik direktörü Fernando Santos yönetiminde ikinci maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar, Portekizli teknik adam ile çıktığı ilk mücadelede Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etmişti.
İlk 11'ler
Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Zaynutdinov, Umut, Demir Ege, Salih, Gedson, Ghezzal, Rebic, Cenk
Eyüpspor: Berke, Metehan, Uğur, Clairo, Ömer, Bekir, Seslar, Melih, Mete Kaan, Ahmed, Mustafa
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