Beşiktaş - Göztepe maçının ilk 11'leri

Haber Merkezi
Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş, sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek.
Dolmabahçe'de oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak ve ATV'den naklen yayınlanacak.
Karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak.
Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek.
Karşılaşmanın VAR koltuğunda Hollandalı hakem Pol van Boekel, AVAR'da ise Abdullah Buğra Taşkınsoy oturacak.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Joao Mario, Rashica, Muçi, Rafa Silva
Göztepe: Arda, Heliton, Bokele, Koray, Nielsen, Dennis, Doğan, İsmail, Tijanic, Juan, Romulo
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