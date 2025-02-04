Beşiktaş - Kırklarelispor maçının muhtemel 11'leri
Haber Merkezi

Beşiktaş, Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında 2. Lig takımı Kırklarelispor ile karşı karşıya gelecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Mücadele A Spor'dan yayınlanacak.

Mücadelenin hakemi olarak Ozan Ergün görev yaparken, yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve Şenol Bektaş kaydetti.

KUPADA ALDIKLARI SONUÇLAR

Kupaya deplasmanda Sivasspor karşısında alınan galibiyetle başlayan siyah-beyazlılar, D Grubu'nda 3 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Kupaya 2. turda dahil olan Kırklarelispor, sırasıyla Yozgat Belediyesi Bozokspor (2-0), Yeşil Yalova FK (4-0), Yeni Mersin İdman Yurdu (2-0) ve Süper Lig ekibi Adana Demirspor'u (2-0) yenerek adını grup aşamasına yazdırmıştı.

Yeni formatıyla oynanan kupadaki ilk maçında sahasında Süper Lig ekibi Bodrum FK ile karşı karşıya gelen Kırklarelispor, rakibiyle 4-4 berabere kalmıştı.

Yeşil-beyazlılar, grupta 1 puanla 4. sırada bulunuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Onur, Zaynutdinov, Emirhan, Masuaku, Salih, Chamberlain, Muçi, Joao Mario, Semih, Mustafa

Kırklarelispor: Burak, Raşit, Erdoğan, Bedirhan, Oğuz, Semih, Taşkın, Denizhan, Erdem, Hüseyin Eray, Okan

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Emre Çalışkan
Editor