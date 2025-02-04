Beşiktaş kupada Kırklarelispor'u yendi

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Türkiye Kupası D Grubu ikinci hafta maçında Beşiktaş, 2. Lig ekibi Kırklarelispor'u konuk etti.

Siyah-beyazlılar mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

İlk yarısı golsüz tamamlanan müsabakada Beşiktaş'a galibiyeti getiren 62. dakikada Ernest Muçi ile 79. dakikada Joao Mario kaydetti.

İlk haftada Sivasspor'u deplasmanda 1-0 yenen Beşiktaş, kupada ikide iki yaparak 6 puana ulaşırken ilk maçında Bodrum FK ile 4-4 berabere kalan Kırklarelispor ise bu sonucun ardından 1 puanda kaldı.

SIRADAKİ RAKİP ANTALYASPOR

Beşiktaş, kupadaki bir sonraki maçında Antalyaspor deplasmanına gidecek.

Kırklarelispor ise 1. Lig takımı Kocaelispor'u ağırlayacak.