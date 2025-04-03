Beşiktaş sahasında Göztepe’ye yine mağlup oldu

İHA
Beşiktaş, Türkiye Kupası çeyrek finalinde konuk ettiği Göztepe’ye 3-1 mağlup oldu.
Siyah-beyazlılar, bu sonuçla kupaya veda etti.
Beşiktaş, aynı zamanda İzmir ekibiyle bu sezon oynadığı ikinci mücadeleden de kayıpla ayrıldı.
GÖZTEPE, 4-2 KAZANMIŞTI
İki takım, ligin 13. haftasında yine Dolmabahçe'de karşılaşmış ve kazanan 4-2’lik skorla Göztepe olmuştu.
32. HAFTADA YENİDEN RAKİP OLACAKLAR
Beşiktaş ile Göztepe, sezonun son maçını Süper Lig’in 32. haftasında İzmir’de oynayacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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