Beşiktaş sahasında Göztepe’ye yine mağlup oldu
İHA

Beşiktaş, Türkiye Kupası çeyrek finalinde konuk ettiği Göztepe’ye 3-1 mağlup oldu.

Siyah-beyazlılar, bu sonuçla kupaya veda etti.

Beşiktaş, aynı zamanda İzmir ekibiyle bu sezon oynadığı ikinci mücadeleden de kayıpla ayrıldı.

GÖZTEPE, 4-2 KAZANMIŞTI

İki takım, ligin 13. haftasında yine Dolmabahçe'de karşılaşmış ve kazanan 4-2’lik skorla Göztepe olmuştu.

32. HAFTADA YENİDEN RAKİP OLACAKLAR

Beşiktaş ile Göztepe, sezonun son maçını Süper Lig’in 32. haftasında İzmir’de oynayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor