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Türkiye Kupası



Beşiktaş sahasında Göztepe’ye yine mağlup oldu

Beşiktaş sahasında Göztepe’ye yine mağlup oldu Süper Lig’in 13. haftasında Göztepe’ye evinde 4-2 kaybeden Beşiktaş, Türkiye Kupası’nda ağırladığı rakibine bu kez 3-1 yenildi.