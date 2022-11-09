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    Beşiktaş - Serik Belediyespor maçının ilk 11'leri

    Türkiye Kupası'nın 4. Turu'nda Beşiktaş, Serik Belediyespor'u konuk ediyor.
    • 09.11.2022 - 19:52
    • Güncelleme : 09.11.2022 - 20:05
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    Beşiktaş - Serik Belediyespor maçının ilk 11'leri

    Türkiye Kupası 4. eleme turu mücadelesinde Beşiktaş, TFF 2. Lig ekiplerinden Serik Belediyespor'u konuk edecek.

    Beşiktaş Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetecek. Beşiktaş-Serik Belediyespor mücadelesini, A Spor canlı yayınlayacak.

    Tek maç eleme usulüyle yapılacak 4. tur mücadelesinde rakibine üstünlük sağlayan ekip, 5. tura yükselecek.

    İlk 11'ler

    Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Montero, Oğuzhan, Kerem, Atiba, Alli, Redmond, Tayfur,  Muleka

    Serik Belediyespor: Mehmet Doğan, Fırat Arıkan, Mehmet Demirözü, İsmet Benli, Hasan Ali Adıgüzel, Sergen Yatağan, Erdoğan Kaya, Oğuzhan Doğan, Burak Göksel, Sebahattin Usta, Muhammet Akpınar


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