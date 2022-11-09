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Beşiktaş - Serik Belediyespor maçının ilk 11'leri
Türkiye Kupası'nın 4. Turu'nda Beşiktaş, Serik Belediyespor'u konuk ediyor.
- 09.11.2022 - 19:52
- Güncelleme : 09.11.2022 - 20:05
Türkiye Kupası 4. eleme turu mücadelesinde Beşiktaş, TFF 2. Lig ekiplerinden Serik Belediyespor'u konuk edecek.
Beşiktaş Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetecek. Beşiktaş-Serik Belediyespor mücadelesini, A Spor canlı yayınlayacak.
Tek maç eleme usulüyle yapılacak 4. tur mücadelesinde rakibine üstünlük sağlayan ekip, 5. tura yükselecek.
İlk 11'ler
Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Montero, Oğuzhan, Kerem, Atiba, Alli, Redmond, Tayfur, Muleka
Serik Belediyespor: Mehmet Doğan, Fırat Arıkan, Mehmet Demirözü, İsmet Benli, Hasan Ali Adıgüzel, Sergen Yatağan, Erdoğan Kaya, Oğuzhan Doğan, Burak Göksel, Sebahattin Usta, Muhammet Akpınar