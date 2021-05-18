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    Beşiktaş Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor'u mağlup etti

    Beşiktaş Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor'u mağlup etti

    Beşiktaş, Türkiye Kupası finalinde rakibi Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 18.05.2021 - 22:39
    • Güncelleme : 18.05.2021 - 23:22
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    Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor ile Beşiktaş, karşı karşıya geldi. İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan mücadeleyi Ali Palabıyık yönetti.

    Maça hızlı başlayan Beşiktaş, üçüncü dakikada Josef2le golü bularak 1-0 öne geçti.

    Golün ardından maçın kontrolünü eline alan siyah-beyazlı ekip, 30. dakikada Rosier'le durumu 2-0'a getirdi ve ilk yarı bu skorla sonuçlandı.

    TÜRKİYE KUPASI'NIN SAHİBİ BEŞİKTAŞ

    İkinci yarıda da üstün oynayan Beşiktaş, rakibine hem oyun hem de pozisyon anlamında üstün oynayarak  ilk yarıdaki iki golle finali kazandı.

    Bu skorla Beşiktaş, Türkiye Kupasını da kazanarak yeni sezon öncesi 2 kupayı da kazanmış oldu.

    Beşiktaş Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor u mağlup etti #1

    Beşiktaş Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor u mağlup etti #2

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    Beşiktaş Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor u mağlup etti #4

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