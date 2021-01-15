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    Beşiktaş ve Konyaspor arasında logo polemiği

    Türkiye Kupası çeyrek final maçında karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş ve Konyaspor arasında sosyal medyada doğru logo polemiği yaşandı.
    • Haber Merkezi
    • 15.01.2021 - 17:08
    • Güncelleme : 15.01.2021 - 17:18
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    Beşiktaş ve Konyaspor arasında logo polemiği

    Türkiye Kupası Çeyrek Final turunda eşleşmeler, bugün yapılan kura çekimi sonrasında belli oldu. Kurada Konyaspor ile eşleşen Beşiktaş, eşleşme haberini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

    LOGO TARTIŞMALARI

    Twitter’dan yapılan paylaşımda, ‘’Türkiye Kupası Çeyrek Final turunda rakibimiz Konyaspor oldu. Siyah-Beyazlılarımız Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. ‘’ denilirken Konyaspor’a ait yanlış logo kullanıldı.

    Beşiktaş ve Konyaspor arasında logo polemiği #1

    KONYASPOR TEPKİ GÖSTERDİ

    Beşiktaş’ın paylaşımında kullanılan logoda Konyaspor’un kuruluş tarihi olarak 1981 gösterilirken Konyaspor’dan logoya ilişkin tepki geldi.

    Konyaspor, Beşiktaş’ın tweet'ini alıntılayarak yaptığı paylaşımda, ‘’Rakibe Saygı: Bir camiaya karşı dikkatli, özenli ölçülü davranmaya sebep davranışlar bütünü. Önemli not: Konyaspor’umuzun kuruluş tarihi 22 Haziran 1922’dir.‘’ ifadeleri kullanıldı.

    Beşiktaş ve Konyaspor arasında logo polemiği #2

    BEŞİKTAŞ CEVAP VERDİ

    Öte yandan Konyaspor'un tepkisine Beşiktaş da sosyal medyadan cevap vermeyi ihmal etmedi. Konyaspor'un logolu bir başka paylaşımını alıntılayan siyah-beyazlılar rakibine, "Bütün rakiplerimize saygılıyız. Birkaç yıl önce değişen kuruluş tarihinizi 'sehven' gözden kaçırdığımızı belirterek kullanmanız gereken doğru Beşiktaş armasını iletiyoruz." ifadeleriyle cevap verdi.

    Beşiktaş ve Konyaspor arasında logo polemiği #3

    Beşiktaş ve Konyaspor arasında logo polemiği #4

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