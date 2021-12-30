Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16'da

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Beşiktaş, sahasında ağırladığı Altay'ı tek gole yenerek 16 takım arasına katıldı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Beşiktaş, Süper Lig ekibi Altay'ı evinde ağırladı.

15'inci dakikada Oğuzhan'ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Batshuayi, rakibinden sıyrıldıktan sonra şutunu çekti. Açıyı iyi kapatan kaleci Cihan gole izin vermedi.

21'inci dakikada sol taraftan kazanılan kornerde Oğuzhan ortasını yaptı. Altay savunmasından seken top, ceza yayı üzerinde Güven Yalçın'ın önünde kaldı. Bu oyunun vuruşunda top az farkla auta gitti.

İKİNCİ YARI

55'inci dakikada sağ kanattan gelişen Altay atağında Kappel çizgiye kadar indikten sonra yerden içeri çevirdi. Pinares'in bekletmeden yaptığı vuruşta top yandan auta çıktı.

ATİBA'NIN GOLÜ TURU GETİRDİ

61.dakikada Güven'in yerde kalmasıyla Beşiktaş sol kanattan serbest vuruş kazandı. Ghezzal'ın ortasında karanbolde top Josef'in önünde kaldı. Josef'in şutunu kaleci güçlükle çelerken dönen topu Atiba tamamladı ve skoru 1-0 yaptı.

66'ncı dakikada Montero'nun kısa düşen pasında Rayan topu ceza sahası sol çaprazındaki Rodriguez'e verdi. Bu oyuncun bekletmeden yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.

90+1'inci dakikada hızlı gelişen Altay atağında sağ taraftan ceza sahasına giren Paixao'nun şutunda top kalenin sağından auta çıktı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş, Altay'ı 1-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

Karşılaşma bu skorla bitti ve Beşiktaş son 16'ya yükselen takım oldu.