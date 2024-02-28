Beşiktaş'ın hocası Santos'tan kupa ve Galatasaray açıklaması Konyaspor'u saf dışı bırakmalarının ardından hedeflerinin Türkiye Kupası'nı kazanmak olduğunu söyleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, "Galatasaray'ı yarın uyanınca düşünmeye başlayacağım. O maça da her maç gibi hazırlanacağız" dedi.

AA & Ensonhaber

Türkiye Kupası çeyrek finalinde konuk ettiği Konyaspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş yarı finalde Ankaragücü'nün rakibi oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, "Önemli bir mücadeleydi. Herkes için kupa bu sene büyük bir hedef. Kupada yarı finale kaldığımız için mutluyuz. Hedefimiz kupayı almak. Belli bölümlerde çok iyiydik, bazı bölümlerde değildik. Adil bir galibiyet aldık. Son anlarda rakibe fırsat vermemiz kötü oldu. Bunu tekrarlamamalıyız. Rakibimiz gol atabilirdi" diye konuştu.

"Beşiktaş gibi bir takım az yiyip çok gol atmalı"

Savunma performanslarıyla ilgili de konuşan 69 yaşındaki teknik adam, "Gol yememek çok önemli. Büyük takımlar çok az gol yiyip çok fazla gol atar. Defansta istediklerimizi takımın yerine getirmesi sevindirici. Daha fazla gol atmak için çalışıyoruz. Bunda da yavaş yavaş aşama kaydediyoruz. Beşiktaş gibi bir takım az yiyip çok gol atmalı" ifadelerini kullandı.

"Necip çok büyük bir kaptan"

Necip Uysal'a da değinen Portekizli hoca, "Necip çok büyük bir kaptan. Fedakar ve takım için çok önemli bir oyuncu. Tüm takımdaki her oyuncu en az Necip kadar değerli" dedi.

"Galatasaray'ı uyanınca düşünmeye başlayacağım"

Galatasaray ile ligde oynanacak derbi maçla ilgili konuşan Santos, "Galatasaray'ı yarın uyanınca düşünmeye başlayacağım. O maça da her maç gibi hazırlanacağız. Her maç 3 puan, biz de 3 puan için sahaya çıkacağız. Derbi herkes için önemli. Pazar günü taraftarların futbolculara desteğini hissettireceğini biliyorum. Kazanan takımın biz olmamızı umuyorum" değerlendirmesinde bulundu.