Beşiktaşlı oyuncular battaniyeye sarıldı

Haber Merkezi

Türkiye Kupası D Grubu ilk hafta maçında Sivasspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Beşiktaş, rakibini Rafa Silva'nın 20. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabakada ise konuk takım siyah-beyazlıların futbolcuları zor anlar yaşadı.

Maçın oynandığı Sivas'ta hava sıcaklığı sıfırın altında 3 derece olarak ölçüldü.

BEŞİKTAŞLILAR, BATTANİYEYE SARILDI

Bu arada yedek kulübesinde oturan Beşiktaşlı futbolcular ise battaniyelere sarılarak soğuktan korundu.

Siyah-beyazlı oyuncuların bu halleri ise sosyal medyada gündem oldu.