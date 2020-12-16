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- Beşiktaş'ta 6 isim kupa maçı kadrosuna alınmadı
Beşiktaş'ta 6 isim kupa maçı kadrosuna alınmadı
- Haber Merkezi
- 16.12.2020 - 15:11
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. turunda perşembe günü 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu ile karşı karşıya gelecek.
Vodafone Park'taki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek.
AS İSİMLER DİNLENDİRİLDİ
Beşiktaş'ın Tarsus İdman Yurdu maçı kamp kadrosunda Utku Yuvakuran, Wellinton, Atiba, Ljajic, Ghezzal, Aboubakar yer almadı.
Geçen sezonu ilk 3 içinde bitiren Beşiktaş, kupadaki ilk maçına 5. turda çıkacak. Kupanın 3. turunda İçel İdmanyurdu'nu evinde 3-1 yenen Tarsus İdman Yurdu, 4. turda ise İstanbulspor'a deplasmanda 1-0 üstünlük kurarak 5. tura yükseldi.
Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmada üstünlük kuracak ekip, son 16 turuna yükselecek.
Normal ve uzatma bölümünde beraberlik olması halinde tur atlayacak ekip penaltı atışları sonucunda belli olacak.