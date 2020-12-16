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Beşiktaş'ta 6 isim kupa maçı kadrosuna alınmadı

Beşiktaş'ta 6 isim kupa maçı kadrosuna alınmadı

Yarın sahasında Tarsus İdman Yurdu ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Utku Yuvakuran, Wellinton, Atiba, Ljajic, Ghezzal ve Aboubakar kadroya dahil edilmedi.