Beşiktaş'ta çifte kupa sevinci

Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor'u eleyen Beşiktaş kupanın sahibi olarak şampiyonlukla birlikte 2 kupayı da kazanmış oldu.

Süper Lig'de şampiyon olan Beşiktaş, Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor'la karşı karşıya geldi.

İzmir'de oynanan mücadeleyi Josef, Rosier'in golleriyle 2-0 kazanan siyah-beyazlı ekip, kupanın da sahibi oldu.

EN SON 2009'DA İKİ KUPA KAZANILMIŞTI

Sergen Yalçın Beşiktaş'ın başında 2 kupayı birden kazanmış oldu. Beşiktaş en son Mustafa Denizli yönetiminde şampiyonluğu ve Türkiye Kupasını kazanmıştı.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Gordon Milne ve Mustafa Denizli'den sonra 3. kez bunu yapan teknik direktör oldu.

Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, şampiyonluk kupasını yarın akşam 19:03'te kaldıracak.