Beşiktaş'ta gergin anlar! Chamberlain ve Emirhan tartıştı

Haber Merkezi
Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Beşiktaş ile Göztepe kozlarını paylaştı.
Siyah-beyazlıların ev sahipliğinde Dolmabahçe'de oynanan müsabakanın ikinci yarısında ilginç bir an yaşandı.
TARTIŞMA YAŞADILAR
Beşiktaş'tan Alex Oxlade-Chamberlain ile Emirhan Topçu, karşılaşmanın 59. dakikasında kısa süreli tartışma yaşadı.
Hakem Atilla Karaoğlan ve Beşiktaşlı futbolcuların araya girmesinin ardından tartışma daha fazla büyümeden engellendi.
(Görüntüler ATV'den alınmıştır.)
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