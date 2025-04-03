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Beşiktaş'ta gergin anlar! Chamberlain ve Emirhan tartıştı

Beşiktaş'ta gergin anlar! Chamberlain ve Emirhan tartıştı Beşiktaşlı futbolcular Alex Oxlade-Chamberlain ile Emirhan Topçu arasında sözlü bir tartışma yaşandı. Hakem ve takım arkadaşlarının araya girmesiyle olay noktalandı.