Beşiktaş'ta sakatlık! Rachid Ghezzal oyuna devam edemedi Beşiktaş'ın hücum oyuncusu Rachid Ghezzal, Ankaragücü ile oynanan Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının ikinci yarısında sakatlık geçirerek saha kenarına geldi.

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Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı yaşandı. Beşiktaş ile Ankaragücü 0-0'lık eşitlikle sona eren ilk maçın rövanşında karşı karşıya geldi.

Dolmabahçe Stadyumu'nda oynanan tur mücadelesinin ikinci yarısında ev sahibi takım siyah-beyazlılara kötü bir haber geldi.

Sık sık sakatlanan ve bir türlü forma istikrarını sağlayamayan Rachid Ghezzal, yine aynı şanssızlığı yaşadı.

Maça devam edemedi

Siyah-beyazlı takımda Ghezzal, topsuz alanda kendini yere bıraktı. Cezayirli oyuncunun tedavisinin ardından kenara değişiklik işareti yapıldı.

31 yaşındaki futbolcunun yerine 63. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain oyuna dahil oldu.