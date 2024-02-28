Beşiktaş'ta Salih Uçan’a 400. gol plaketi verildi Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Konyaspor müsabakası öncesinde siyah-beyazlıların Dolmabahçe Stadyumu’ndaki 400. golünü atan Salih Uçan’a plaket verdi.

İHA

Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasında Beşiktaş, sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlılarda Asbaşkan Onur Göçmez, maç öncesi Beşiktaş’ın Dolmabahçe Stadyumu’ndaki 400. golünü atan Salih Uçan’a plaket takdim etti.

400. golü Eyüpspor'a karşı atmıştı

Beşiktaş, Türkiye Kupası 5. Tur müsabakasında Eyüpspor ile karşılaşmış ve 4-0’lık galibiyet ile son 16 turuna kalmayı başarmıştı.

Söz konusu müsabakada siyah-beyazlıların ilk golünü kaydeden Salih Uçan, Dolmabahçe Stadyumu’ndaki 400. golünü atmıştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)