Beşiktaş'tan Antalyaspor maçının ardından TFF'ye tepki

Türkiye Kupası son 16 turunda Sergen Yalçın'ın ekibi Antalyaspor ile Fernando Santos'un yönetimindeki Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Antalya Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Beşiktaş 2-1 kazanırken goller; 71 ve 88. dakikalarda Jackson Muleka'dan geldi.
Antalyaspor'un tek golünü ise 30. dakikada Zymer Btyqi kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş adını çeyrek finale yazdırırken, Antalyaspor kupaya veda etmiş oldu.
"Kırmızı kart nedir? Ne zaman verilir?"
Maçın ardından ise Beşiktaş, TFF'ye tepki gösterdi. Siyah-beyazlılar, çarpıcı bir paylaşım yaptı.
Müsabakanın 63. dakikasında Antalyasporlu futbolcu Dario Saric ile Jackson Muleka arasında pozisyona kırmızı kart çıkması gerektiğini belirten paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
Kırmızı kart nedir? Ne zaman verilir? Koleksiyona bunu da ekleyelim! VARmı artıran?
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