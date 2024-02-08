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Beşiktaş'tan Antalyaspor maçının ardından TFF'ye tepki

Beşiktaş'tan Antalyaspor maçının ardından TFF'ye tepki Beşiktaş, Antalyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından TFF'ye tepki gösterdi. Siyah-beyazlılar, Jackson Muleka'ya yapılan faulün kırmızı olması gerektiğini belirterek "Kırmızı kart nedir? Ne zaman verilir?" ifadelerini kullandı.