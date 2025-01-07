Beşiktaş'tan Mert Günok paylaşımı

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Beşiktaş'ta Mert Günok, ligde Rizespor ve kupada Sivasspor ile oynanan maçlara damga vuran isim oldu.

Milli file bekçisi, Rizespor ile ligde oynanan ve 1-1 sona eren karşılaşmada 5 kurtarış yaptı.

Mert Günok, bu performansını kupadan sonra lige de taşıdı. 35 yaşındaki file bekçisi, 1-0 kazanılan Sivasspor karşılaşmasını 4 kurtarışla tamamladı.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Mert Günok'un bu performansı sonrası Beşiktaş'tan da bir paylaşım geldi.

Siyah-beyazlılar, "Bu gece biraz Mert Günok hakkında konuşalım mı?" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Beşiktaş'ın bu paylaşımı siyah-beyazlı taraftarlar tarafından büyük bir ilgi gördü.