Bodrum FK, kupada Antalyaspor'a 3 attı

Haber Merkezi

Türkiye Kupası D Grubu ikinci hafta mücadelesinde Süper Lig takımları karşı karşıya geldi.

Serdar Özdemir yönetimindeki Bodrum FK, Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Antalyaspor'u konuk etti.

Bodrum Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip, 3-1'lik skorla kazandı.

BODRUM FK, 3 GOLLE GÜLDÜ

Bodrum FK'ya galibiyeti getiren golleri; 6 ile 84. dakikalarda Gökdeniz Bayrakdar ve 11. dakikada Zdravko Dimitrov kaydetti.

Antalyaspor'un tek golü ise 57. dakikada Andros Townsend'den geldi.

BODRUM FK PUANINI 4'E ÇIKARDI

Mücadele Bodrum FK'nın üstünlüğüyle sonuçlanırken ilk haftada Kırklarelispor ile deplasmanda 4-4 berabere kalan Ege ekibi, 4 puana ulaştı.

İlk haftada evinde Kocaelispor'u 3-1 yenen Antalyaspor ise bu sonucun ardından 3 puanda kaldı.

SIRADAKİ MAÇLARI

Bodrum FK, kupanın bir sonraki maçında Sivasspor'a konuk olacak. Antalyaspor ise Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Süper Lig'de ise Bodrum FK, Göztepe'yi konuk edecek. Antalyaspor ise Başakşehir'i ağırlayacak.