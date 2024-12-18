Bodrum FK, Türkiye Kupası'nda Kastamonuspor'a 6 attı

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Türkiye Kupası 5. tur maçında 2. Lig takımı Kastamonuspor ile Süper Lig ekibi Bodrum FK karşı karşıya geldi.

Kastamonu Gazi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bodrum FK 6-1'lik skorla kazandı.

BODRUM FK, FARKLI TURLADI

Bodrum FK'ye galibiyeti getiren golleri, 30. ve 57. dakikada Pedro Brazao, 42, 55 ve 62. dakikalarda ise George Puşcaş ile 78. dakikada Gökdeniz Bayrakdar kaydetti. Kastamonuspor'un tek golü ise 70. dakikada Ömer Kuşan'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Bodrum FK, eleme turunu geçti ve adını lig aşamasına yazdırdı. Kastamonuspor ise turnuvaya veda etti.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Türkiye Kupası'nda grup aşaması müsabakalarının kura çekimi 20 Aralık Cuma günü saat 14.30'da çekilecek.