Boluspor - Galatasaray maçının ilk 11'leri
Haber Merkezi

Galatasaray, Türkiye Kupası C Grubu'nun ikinci haftasında deplasmanda 1. Lig temsilcisi Boluspor ile karşılaşacak.

Bolu Atatürk Stadı'nda yapılacak maç, saat 16.00'da başlayacak.

Müsabakayı hakem Yiğit Arslan yönetecek. Mücadele A Spor'dan yayınlanacak.

İLK 11'LER

Boluspor: Kubilay, Ali, Onur Atasayar, Liço, Eren, Mukairu, Naby, Siraçhan, Kaan, İshak, Vusal.

Galatasaray: Günay, Jelert, Metehan, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Eyüp, Efe, Yusuf, Ahmed Kutucu, Morata

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Emre Çalışkan
Editor