Boluspor - Galatasaray maçının ilk 11'leri

Haber Merkezi
Galatasaray, Türkiye Kupası C Grubu'nun ikinci haftasında deplasmanda 1. Lig temsilcisi Boluspor ile karşılaşacak.
Bolu Atatürk Stadı'nda yapılacak maç, saat 16.00'da başlayacak.
Müsabakayı hakem Yiğit Arslan yönetecek. Mücadele A Spor'dan yayınlanacak.
İLK 11'LER
Boluspor: Kubilay, Ali, Onur Atasayar, Liço, Eren, Mukairu, Naby, Siraçhan, Kaan, İshak, Vusal.
Galatasaray: Günay, Jelert, Metehan, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Eyüp, Efe, Yusuf, Ahmed Kutucu, Morata
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